Лондон, 9 августа, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Кристин Макви из британо-американской рок-группы Fleetwood Mac, написавшая такие культовые хиты, как «Little Lies» и «Don't Stop», продала свой каталог хитов британской дизайнерской студии Hipgnosis, специализирующейся на разработке обложек альбомов рок-групп. Об этом сообщает портал NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Исполнительница продала лондонской компании права на 115 песен за неназванную плату. Мерк Меркуриадис, основатель и исполнительный директор Hipgnosis, сказал: «За последние 46 лет у группы было три разных автора и вокалиста, но важность Кристины наглядно демонстрирует тот факт, что 8 из 16 песен в подборке «Greatest Hits» принадлежат именно ей». Теперь компании Hipgnosis принадлежат права на 48 из 68 треков на самых успешных альбомах Fleetwood Mac.

Ранее стало известно, что в общей сложности Hipgnosis потратили более 2 миллиардов долларов на покупку прав на хиты культовых исполнителей, включая Neil Young и Blondie.