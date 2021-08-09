Азов, Ростовская область, 9 августа, 2021, 18:27 — ИА Регнум. В Ростовской области жителей островного хутора Задонье обеспечат катером на воздушной подушке. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 августа.

Donland.ru «Хивус-10»

Из резервного фонда региональной казны на покупку судна «Хивус-10» выделено почти 8 млн рублей. Средства получит Азов, который проведёт закупку катера-амфибии. Судно обеспечит переправу через Дон хуторян во время зимней навигации, а также бесперебойную доставку продуктов питания, получение медицинской помощи и других неотложных услуг.

ИА REGNUM напоминает, что хутор Задонье находится на острове, окруженном рекой Дон. Каждую зиму замёрзшая река фактически отрезает населённый пункт от внешнего мира.