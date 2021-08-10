Кострома, 10 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Родственники пожилой костромички, скончавшейся после COVID-19, обвинили в этом врачей Окружной больницы Костромского округа No 2. Историю лечения и смерти 66-летней Клавдии Твороговой корреспонденту ИА REGNUM рассказала её внучка Ульяна Храпунова.

Окружная больница Костромского округа № 2

Пожилая женщина поступила в ковид-госпиталь из Нерехтской центральной районной больницы с коронавирусом, двусторонней пневмонией и 40% поражения лёгких 19 июня 2021 года. Пациентка проходила лечение в реанимации, затем была переведена в общее отделение и получила отрицательный результат теста на коронавирус. Женщина провела в больнице месяц и была выписана 11 июля 2021 года. При выписке родственники заметили, что костромичка плохо себя чувствует и задыхается без кислородной маски.

«Бабушку выписали в тяжёлом состоянии, за три дня до выписки у нее случился приступ одышки. Лечащий врач говорил, что у неё образовалось психологическое привыкание к кислородной маске, но по факту она сама может дышать. При этом человек не мог самостоятельно передвигаться, из больницы её вывозили на инвалидной коляске. Доехав до дома, она с трудом и несколькими передышками дошла до кровати. Через два часа мы позвонили в больницу, но там сказали, что не примут её обратно. Тогда мы позвонили в скорую, в этот же день бабушку отвезли в Нерехтскую больницу», — рассказала Ульяна Храпунова.

В Нерехтской районной больнице женщине сделали повторный тест на коронавирус, он оказался положительным.

«Бабушка скончалась через трое суток после госпитализации, 14 июля. У нее случилась остановка сердца, её ввели в искусственную кому, в которой она пролежала сутки, а затем организм отказал. Причиной смерти по заключению врачей стала острая респираторная недостаточность, пневмония и COVID-19. Я понимаю, что у моей бабушки было много сопутствующих заболеваний — астма, кардиосклероз, гипергликемия. Но в голове не укладывается, как человека в таком состоянии можно было выписать из больницы, не долечив», — сказала Храпунова .

Родственники пожилой костромички обратились в департамент здравоохранения региона. Чиновники пообещали ознакомиться с работой лечащего врача умершей и поделиться результатами проверки. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.