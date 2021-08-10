Врачей главного ковид-госпиталя Костромы обвинили в смерти пациентки
Кострома, 10 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Родственники пожилой костромички, скончавшейся после COVID-19, обвинили в этом врачей Окружной больницы Костромского округа No 2. Историю лечения и смерти 66-летней Клавдии Твороговой корреспонденту ИА REGNUM рассказала её внучка Ульяна Храпунова.
Пожилая женщина поступила в ковид-госпиталь из Нерехтской центральной районной больницы с коронавирусом, двусторонней пневмонией и 40% поражения лёгких 19 июня 2021 года. Пациентка проходила лечение в реанимации, затем была переведена в общее отделение и получила отрицательный результат теста на коронавирус. Женщина провела в больнице месяц и была выписана 11 июля 2021 года. При выписке родственники заметили, что костромичка плохо себя чувствует и задыхается без кислородной маски.
В Нерехтской районной больнице женщине сделали повторный тест на коронавирус, он оказался положительным.
Родственники пожилой костромички обратились в департамент здравоохранения региона. Чиновники пообещали ознакомиться с работой лечащего врача умершей и поделиться результатами проверки. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.