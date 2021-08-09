Минск, , 18:22 — REGNUM При подавлении многотысячных протестных выступлений против фальсификации президентских выборов в Белоруссии и полицейского террора не было ни пыток, ни избиений безоружных протестовавших. Об этом 9 августа заявил Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом», отвечая на вопрос журналистски Sky News.

«Когда они нас резали — мы их вытесняли животами», — поведал Лукашенко.

«Ещё выборы не закончились — они уже открыли стрельбу», — добавил он, характеризуя поведение участников многотысячных протестных выступлений в десятках городов Белоруссии в финале президентской кампании 2020 года.

Корреспондент британской Sky News настаивала: есть свидетельства пыток по всей Белоруссии при подавлении прошлогодних протестных выступлений. Лукашенко пообещал разобраться.

При этом он проговорился, что сила к протестующим всё-таки применялась, отметив: «Они сами приехали на Окрестина — им там дали по мозгам».

Изолятор правонарушителей на минской улице Окрестина получил печальную известность летом-осенью 2020 года. Согласно собранным правозащитниками фактам, там применялись пытки. Доказательства представлены экспертам ООН, ОБСЕ и других международных организаций, что стало поводом для применения к официальному Минску международных санкций.

«Те, кто пришёл на баррикады к заточками — те получили», — сообщил Лукашенко. Он отметил также, что из зевак «может кто под замес попал».

«Вам нужен очередной хайп, чтобы Лукашенко доставить в Гаагу», — сказал руководитель постсоветской республики, отвечая на вопрос британской журналистки.