Оренбург, 9 августа, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили ещё 355 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 59 427 случаев заражения. Выздоровели 49 007 человек.

В стационарах пребывают 1739 пациентов. От COVID-19 скончались уже 1342 гражданина.