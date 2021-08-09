Минск, , 18:12 — REGNUM Сейчас «просчитывается» упущенная выгода белорусского бюджета от изменения Россией своего налогового законодательства — «налогового манёвра» в нефтяной сфере. Об этом 9 августа заявил Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

По мнению Лукашенко, Россия должна «компенсировать» официальному Минску реализацию своего суверенного права устанавливать, изменять и взимать налоги на своей территории.

«Мы хотим, чтобы наши предприятия нефтепереработки были в равных условиях», — сказал Лукашенко.

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«В ущербе остаются только белорусские предприятия, которые перерабатывают вашу нефть», — добавил он, отвечая на вопрос российского журналиста.

Помимо этого, Лукашенко рассчитывает на отсрочку выплаты $1 млрд белорусского долга — «если бы россияне помогли с кредитованием через евразийский банк» (ЕАБР). Лукашенко также упомянул о $900 млн помощи по линии МВФ, которую заблокировали «беглые» — так он называл бежавших от репрессий за рубеж белорусских диссидентов.

Напомним, Лукашенко 9 августа заявил также о рассмотрении Владимиром Путиным вопроса о кредитовании Белоруссии, желающей приобрести российские установки С-400. По словам Лукашенко, речь идёт о $300−500 млн, которые удалось сэкономить на строительстве БелАЭС (средства из $10-миллиардного кредита правительства России).