Тюмень, 9 августа, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Жители тюменского города Ишима готовят иск в Конституционный суд за отказ в медицинской помощи непривитым гражданам. Об этом сообщается в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ишимцы задаются вопросом, законны ли действия врачей, которые отказывают непривитым пациентам в плановой медицинской помощи?

«Как могло случиться разделение людей, как в нацистском лагере? Имеют ли право врачи отказывать в медицинских услугах не уколотым гражданам? На какой приказ они ориентируются? Почему я не могу получить консультацию врача и лечение без прививки? Для чего я работала 40 лет и платила на медицинское страхование ежемесячно? Нарушаются права человека на элементарные вещи», — пишет жительница города.

И призывает земляков брать от заведующей поликлиники письменный отказ в медицинском обслуживании непривитых граждан для коллективного иска в Конституционный суд России.

Мнения ишимцев разделились. Одни поддерживают желающих обратиться в суд, другие называют людей, отказывающихся от вакцинации против коронавируса «мракобесами».

В департамент здравоохранения по Тюменской области официально ответили на инициативу с судом, что подавать иски — это неоспоримое право граждан России.

«В связи с ростом заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями, а также недостаточным охватом вакцинацией в Тюменской области приостановлена плановая медпомощь, прежде всего, для перераспределения сил медицинских работников. Неотложная и экстренная помощь, а также помощь по отдельным профилям оказывается в прежнем режиме», — подчеркнули в региональном ведомстве.