Вашингтон, 9 августа, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Американский авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78) прошёл финальное испытание на способность выдерживать ударную волну от мощного взрыва, сообщает 9 августа пресс-служба ВМС США.

(сс) Aidan P. Campbell Авианосец «Джеральд Форд»

Это последнее из трёх запланированных судовых ударных испытаний. Взрыв был произведен примерно в 150 метрах от борта авианосца.

Испытание проводилось в Атлантическом океане, неподалёку от побережья штата Флорида.

Такие тесты являются обязательными для кораблей этого класса и направлены на проверку способности конструкций корабля выдерживать близкие взрывы.

«Наша команда получила обширные данные об ударной прочности корпуса авианосца. Все системы при воздействии ударной волны работали так, как и было спроектировано», — указано в сообщении ВМС США.