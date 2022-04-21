В США испытали взрывом прочность авианосца USS Gerald R. Ford. Видео
Вашингтон, 9 августа, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Американский авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78) прошёл финальное испытание на способность выдерживать ударную волну от мощного взрыва, сообщает 9 августа пресс-служба ВМС США.
Это последнее из трёх запланированных судовых ударных испытаний. Взрыв был произведен примерно в 150 метрах от борта авианосца.
Испытание проводилось в Атлантическом океане, неподалёку от побережья штата Флорида.
Такие тесты являются обязательными для кораблей этого класса и направлены на проверку способности конструкций корабля выдерживать близкие взрывы.
«Наша команда получила обширные данные об ударной прочности корпуса авианосца. Все системы при воздействии ударной волны работали так, как и было спроектировано», — указано в сообщении ВМС США.