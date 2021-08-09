Вашингтон, 9 августа, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Необходимость предоставлять университетам документы о прохождении вакцинации от коронавируса вынудила многих американских студентов подделывать справки, сообщает 9 августа Associated Press.

Бог хитрости и обмана Локи

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Это происходит на фоне того, как в мире распространяется штамм-Дельта коронавируса, и все большее количество учебных заведений требуют от своих студентов в обязательном порядке предоставить справки о вакцинации. Без такой бумажки учащимся запрещается посещать классы.

При этом и профессора и студенты беспокоятся по поводу того, как легко подделать документы. В интернете развивается целая индустрия, готовая удовлетворить тех, кто отказывается от вакцинации по личным или религиозным причинам.

Так, в Instagram-аккаунте с ником «vaccinationcards» фальшивые справки продают за $25.

Малиха Реза, студентка электротехнического факультета Университета Пенсильвании, сказала, что считает ужасным тот факт, что студенты хотят платить за поддельные документы, когда они могут получить вакцину от COVID-19 бесплатно.«Я не могу даже описать, как сильно злюсь из-за этого, — сказал Реза. — Это глупо, учитывая, что вакцина бесплатна и доступна по всей стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врач-гомеопат из Калифорнии стала первым гражданином США, которому предъявили федеральные обвинения в связи с поддельными вакцинациями против COVID-19 и фальсификацией справок.