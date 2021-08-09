Москва, 9 августа, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Заявление, сделанное Белорусской ассоциацией гимнастики в адрес России, несостоятельно и неуместно, заявил 9 августа экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов в интервью «Спорт-экспресс».

Mos.ru Дина Аверина

Отвечая на комментарий белорусской организации в Facebook, в котором говорится: «Псевдовеликие вы наши, снимите корону», Тихонов назвал «неправильным» такое отношение.

«снять корону» ? Писать такое очень опрометчиво, учитывая политические и экономические отношения России и Белоруссии. Я не ожидал. Обыгрывайте нас, а не пишите. Корону надо завоевать. Очень многие страны возмущены судейством». Тихонов «Что значит? Писать такое очень опрометчиво, учитывая политические и экономические отношения России и Белоруссии. Я не ожидал. Обыгрывайте нас, а не пишите. Корону надо завоевать. Очень многие страны возмущены судейством».

Ранее официальный аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики отметился под постом украинской судьи Лидии Виноградной в Facebook, в котором она назвала присуждённую израильской гимнастке Линой Ашрам победу заслуженной.

На комментарий о том, что российскую спортсменку баллов Дину Аверину засудили на Олимпиаде в Токио по политическим соображениям, белорусская организация предложила российским спортсменам «снять корону».