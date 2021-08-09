Москва, 9 августа, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Уже осенью 2021 года в крупных городах России следует ждать скачка ставки арендной платы за жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ упали доходы арендодателей.

Alper Çuğun Ключи от квартиры

«Доходность от сдачи жилья в аренду не так-то просто посчитать, — призвал не забывать Ордов. — Немаловажным фактором является динамика цен на жилую недвижимость, которая за последний год превысила 15% в целом ряде крупных городов России. Кроме того, свою роль играют: рост расходов на коммунальные услуги, рост налога на собственность, срок аренды, альтернативные расходы в виде ставки по ипотечным кредитам. Ставки по аренде квартир во многом связаны с экономическим циклом. Период экономического кризиса вызывает рост безработицы и отток потенциальных арендаторов по селам и весям».

Это, как пояснил экономист, приводит к снижению арендной ставки на рынке жилья, несмотря на то, что стоимость квадратного метра может продолжать расти.

«Но чудес в среднесрочной перспективе ждать не стоит, — подчеркнул Ордов. — В след за ростом цены квадратного метра и по мере восстановления экономики ставки аренды нагонят свое. В этом смысле стоит ждать скачка ставки аренды уже осенью этого года. В частности, в Москве, по данным ряда риэлторов, с начала 2021 года ставки аренды жилья даже немного снизились по причине снижения спроса, но второе полугодие 2021 года, скорее всего, вызовет волну спроса на квартиры и тем самым спровоцирует рост ставок аренды. Будет ли аналогичная динамика в целом по России? Скорее всего, нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России сдача жилья в аренду остается более доходной операцией, нежели хранение денег в банке.