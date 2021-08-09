Киев, , 18:05 — REGNUM Наблюдательный совет госкомпании «Укрзализныця» (курирует работу железной дороги на Украине) принял решение о смене председателя правления.

«Укрзализныця» Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 9 августа сообщает пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что наблюдательный совет провел внеочередное заседание и решил удовлетворить заявление Ивана Юрика об освобождении его от временного исполнения обязанностей председателя правления с даты назначения нового и. о. При этом предполагается, что Юрик будет продолжать выполнение своих обязанностей в должности члена правления, ответственного за финансы.

Кроме того, наблюдательный совет решил рекомендовать Кабинету министров согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности председателя правления на период до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного председателя правления, в зависимости от того, что наступит раньше.

В свою очередь, глава министерства инфраструктуры Александр Кубраков уточнил, что при этом создается специальный антикризисный штаб «Укрзализныци», работу которого будет контролировать лично он.

Министр добавил, что управленческий кризис в «Укрзализныце» находится «в самой острой фазе за все годы независимости», а состояние критической инфраструктуры стало предметом рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

ИА REGNUM напоминает, что СНБО Украины рассматривал вопрос ситуации в «Укрзализныце» 30 июля, инициировав введение нового временного руководства на предприятии. Среди основных проблем украинской железной дороги СНБО отдельно выделил аварийное состояние инфраструктуры и подвижного состава, инвестиционные вопросы, трудовые, проблемы тарифного регулирования и критического состояния компании.