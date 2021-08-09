Элиста, 9 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В Калмыкии из-за пожара эвакуировали сотрудников республиканского министерства здравоохранения. Причина возгорания пока неизвестна, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 9 августа.

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Сообщение о задымлении в одном из кабинетов ведомства в экстренные службы поступило в 12:07 мск. По прибытию спасателей установлено, что загорелась документация в помещении на втором этаже. Площадь пожара составила 2 кв. метра.

Спустя 13 минут огонь был потушен. Эвакуировано 36 человек. На месте работали восемь человек и две единицы техники.