Архангельск, 10 августа, 2021, 22:46 — ИА Регнум. В Архангельске прошёл международный экологический форум ECO Barents 2021. Участие в нём приняли специалисты по проблемам Баренцева региона: эксперты, экологи, журналисты и общественные деятели, заинтересованные в сохранении экологии Арктики. Это второй экологический форум, который проводится в Архангельске, и на этот раз он был посвящён председательству России в Арктическом совете и формированию новой экологической повестки одного из самых перспективных и важнейших регионов мира.

Экологию Баренцева региона обсуждали в Архангельске

На форум приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Карелии и Коми. Также в диалоге по видеосвязи приняли участие ведущие эксперты из стран Евро-Арктического региона, в частности, руководитель природоохранной организации «Зелёные воины Норвегии» Рубен Оддекалв, советник парламента саамских народов Норвегии Силье Карине Муотка, шведский политик и общественный деятель Торд Бьорк и финский эколог Йохан Бэкман.

Участники форума отметили, что на текущий момент слабо налажено взаимодействие между экологами, ведущими региональными СМИ и обществом. Объективная и полная информация о состоянии окружающей среды в странах Баренцева региона труднодоступна, а находящаяся в широком доступе информация, как правило, носит антироссийский характер.

По словам руководителя центра экологического мониторинга Баренцева региона «ПОМОР» Тимофея Суровцева, российские СМИ пока крайне слабо влияют на формирование общемировой экологической повестки, на этом «поле» доминируют иностранные медиа. При этом в нашей стране, по мнению общественника, с экологией всё не плохо.

«Заслуги России в защите окружающей среды сильно замалчиваются, — отметил другой участник Форума, финский эксперт Йохан Бекман. — Сегодня в медиасреде Арктики информационную повестку формирует блок НАТО, и в ней, безусловно, нет места ничему позитивному, происходящему в России! Мы фактически живем в рамках жесткой цензуры и отсутствия свободы слова! В то время, как в вашей стране многое реально делается для защиты окружающей среды. Так, например, у вас в Баренцевом регионе закрываются вредные производства — это плавильные цеха, а об этом никто не знает! Наоборот, все европейские СМИ твердят о том, что в России только одни проблемы».

С экспертом из Финляндии согласен и член BRIES, преподаватель факультета журналистики МГУСергей Шахиджанян: «К сожалению, те же Дания и Норвегия часто скрывают свои проблемы с экологией, а, между тем, Россия выставляется страной, в которой сплошные экологические бедствия, — сказал он. — Это не так. Добыча полезных ископаемых, которая производит отходы, есть во всех странах Баренцева региона — Норвегия, например, тут буквально лидирует по нефтедобыче и активно вырубает леса для установки все новых ветряков. У нас во многом схожие проблемы, но, к сожалению, негативная пропаганда о России часто перевешивает».

Негативное влияние на экологическую обстановку в мире оказывает и пандемия коронавируса. Несмотря на то, что в Венецию приплыли дельфины, а в Лондоне пропал смог, пандемия оказалась на руку крупным корпорациям, которые остались без надзора общественных организаций, считает Тимофей Суровцев.

«Пока мы не могли ездить в другие страны и наблюдать за вредными производствами, общая картина, вроде бы, улучшилась, но с одной стороны, начали активизироваться новые спорные проекты, о которых мы не знали. Те же новые рудники в Норвегии, которые сваливают вредные отходы во фьорды, откуда это всё «благополучно» попадает в Баренцево море и отравляет рыбу. Исследования показали, что за последние два года уровень содержания тяжёлых металлов в треске и диком лососе существенно повысился», — заявил он.

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Участники форума предложили использовать уже работающую интернет-площадку BRIES для взаимодействия ведущих региональных медиа и экологов для объективного освещения и поддержки позитивных усилий в части охраны окружающей среды;

Для поддержки наиболее активных экологов и журналистов, BRIES учредило новую международную Премию «Имени Курта Оддекалва»(Kurt Oddekalv Prize) в области охраны окружающей среды Баренцева региона. Премия названа в честь выдающегося норвежского эколога Курта Вилли Оддекалва, который на протяжении 30 лет был бескомпромиссным борцом за сохранение чистоты окружающей среды и природы Норвегии и всей Арктики и трагически погиб в начале 2021 года.

Задачи премии — поиск, поощрение и продвижение независимых талантливых экологов, которые разделяют дух и букву деятельности Курта Оддекалва и продолжают вести борьбу за сохранность окружающей среды Баренцева Евро-Арктического региона.

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Отбор и награждение номинантов будет проводить Оргкомитет премии, в который вошли независимые экологи, журналисты и общественные деятели из России, Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании.

«Мы надеемся привлечь искреннее внимание российских властей и всех ответственных за развитие Евро-Арктического региона структур к нашим проектам и программам, которые уже находят широкий отклик среди зарубежных коллег — экологов и журналистов! — отметил в завершении дебатов Форума руководитель Центра «ПОМОР» Тимофей Суровцев. — Любые благие усилия номинальных и формальных органов власти и чиновников, если они не опираются на реальную поддержку независимых и известных экологических организаций, просуществуют недолго и реально позитивного с точки зрения экологии «арктического следа» после себя не оставят!».

Организаторами форума выступили информационное агентство «Barents News», центр экологического мониторинга Баренцева региона «ПОМОР», международная ассоциация журналистов-экологов «ЭКО-пресс» и союз независимых экологов BRIES.