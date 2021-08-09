Кудрово, Ленинградская область, 9 августа, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Полицейские задержали мужчину, который в неадекватном состоянии проник на территорию детского сада в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.МВД по СПб и ЛО Задержан мужчина, который проник на территорию детсада в Кудрово

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция разыскивает мужчину, который в неадекватном состоянии проник на территорию частного детского сада в Кудрово. По предварительным данным, он проник на территорию детского сада, когда там не было детей. Воспитатели вызвали сотрудников полиции, но мужчина убежал до их прибытия. По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка.

«Сегодня около 17:00 часов сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержали на улице Столичной в городе Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя города Санкт-Петербурга», — рассказали в ведомстве.

Задержанный доставлен в отдел полиции. Проводится дальнейшая проверка.