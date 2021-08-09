Пекин, , 17:46 — REGNUM Совместные российско-китайские стратегические военные учения «Запад / Взаимодействие — 2021» стартовали на территории Китая, сообщает 9 августа агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центральный военный совет КНР (ЦВС КНР).

Солдаты на российско-китайских военных учениях Mil.ru

Учения, в которых задействовано 10 тыс. солдат и офицеров, начались на территории Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая.

Совместные учения нацелены на отработку взаимодействия российских и китайских военных в антитеррористических операциях, а также призваны показать силу и твердую решимость России и Китая совместно обеспечить глобальную и региональную безопасность и стабильность, подчеркивает «Синьхуа».

В учениях примут участие два авиационных и 13 сухопутных подразделений, сформированных из российских и китайских военнослужащих.

Учения «Запад / Взаимодействие — 2021» продлятся до 13 августа. Российская сторона представлена военнослужащими различных соединений Восточного военного округа. Руководство учениями осуществляет совместное командование двух стран.

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