Москва, 9 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В ситуации с ростом мировых цен на кофе, в России у чая появляется шанс вернуть себе лидирующие позиции на рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

josealbafotos Кофе

«Россия так или иначе интегрирована в мировую экономику и товарооборот. Кофе для нашей страны — исключительно импортный товар. Климатические условия даже в Краснодарском крае для этого растения непригодны. Неустойчивый курс рубля, рост мировых цен рано или поздно отразятся на ценниках в наших магазинах. Однако резкое повышение цен не выгодно ни производителям, ни продавцам. Они все же берегут своего потребителя. Но в любом случае чашка бодрящего напитка будет дорожать. Может быть, на этом фоне чай вернет свои лидирующие позиции на рынке?», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин рассказал о том, как изменятся мировые цены на кофе.