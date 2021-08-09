Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Спецпредставитель Госдепа США по вопросам энергетики Амос Хохштейн назначен американским спецпосланником по «Северному потоку — 2», сообщает 9 августа Axios.

Страшная маска

Таким образом, от администрации США вопрос «Северного потока — 2» будет представлять его ярый противник. Источник издания отмечает, что Хохштейн стоит на «правильных» позициях относительной темы СП-2 и не даст «угрозе» бесконтрольно влиять на ситуацию.

Также источник высказал ожидания от Берлина по назначению германского представителя по СП-2 для взаимодействия с Хохштейном.

ИА REGNUM сообщало в апреле о том, что Байден намерен поставить Хохштейна на роль борца с СП-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Бороться с «Северным потоком» США направят экс-советника «Нафтогаза» — СМИ