Сыктывкар, 9 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. За последние сутки в Комт скончались пять ковид-пациентов, общее число жертв инфекции выросло в республике до 1274. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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По данным штаба, накануне, 8 августа, в Коми было выявлено 277 носителей коронавируса, 104 из них — в Сыктывкаре, 54 — в Ухте. Под медицинским наблюдением находятся 6645 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки число выявленных в России случаев заражения коронавирусом увеличилось на 22 160 и достигло общего показателя с начала пандемии 6 469 910.