Москва, 9 августа, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Неутихающая пандемия, рост цен на логистические услуги и упаковку внесут свой вклад в повышение мировых цен на кофе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал новость о том, что мировые цены на кофе пойдут вверх из-за похолодания в Бразилии.

eliasfalla Кофе

«Бразилия — крупнейший поставщик кофе на международном рынке. Конечно, неурожай в этой стране неизбежно отразится на мировых ценах, мы это уже видим. В то же время резкого скачка цен, я думаю, не будет, — сказал Демин. — Оптовики существенно запаслись кофе еще в начале пандемии в ожидании ажиотажного спроса и снижения объемов производства из-за недостатка рабочих рук на кофейных плантациях. А вот неутихающая пандемия, рост цен на логистические услуги и упаковку добавят динамики ценам на этот популярный во всем мире напиток».

При этом он уточнил, что хотя не только Бразилия поставляет кофе на мировой рынок в ситуации, когда на рынке образуется дефицит, производители из других стран тоже повысят цены на свою продукцию.

«Это, увы, ощутят на себе и российские потребители», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что РФ не сумеет успешно компенсировать дефицит бразильского кофе, переключившись на поставки этого продукта из других стран.