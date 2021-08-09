Кудрово, Ленинградская область, 9 августа, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Следственный комитет Ленинградской области начал доследственную проверку по факту проникновения мужчины на территорию частного детского сада в Кудрово. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Vk.com/kudrovolife Мужчина на территории детского сада в Кудрово (цитата группы «ВК» Жизнь в Кудрово)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция разыскивает мужчину, который в неадекватном состоянии проник на территорию частного детского сада в Кудрово. По некоторым данным, он был вооружен ножом.

«По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина зашёл на территорию детского сада, когда там не было детей. Его заметили воспитатели, которые и вызвали сотрудников полиции. Однако к их приезду мужчина убежал.

«После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка», — подытожили в региональном СК.