Киев, 9 августа, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Группа бойцов сил специальных операций США прибыла на Украину для участия в совместных учениях, сообщает 9 августа украинское министерство обороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Учения должны проходить на территории Винницкой области и будут продолжаться около месяца.

«Военнослужащие 352-го крыла сил специальных операций прибыли на Украину на двух военно-транспортных самолетах МС-130 для проведения совместных учений с украинскими коллегами», — сообщает минобороны Украины.

Целью этих учений заявлено «повышение уровня совместимости между подразделениями стран».

В рамках учений должны пройти тренировки по тактической эвакуации, первой медицинской помощи в боевых условиях, десантирование личного состава и грузов.

«В планах есть проведение и совместных тренировочных полетов для улучшения взаимодействия между экипажами МС-130 и Ан-26 в воздухе», — сообщили украинские военные.