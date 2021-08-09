Волгоград, 9 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Доложить о ходе расследования проверки возможного нарушения прав ребёнка в одной из инфекционных больниц Волгограда поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщили ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

Глава СК обратил внимание на резонансное видео о ненадлежащем уходе за мальчиком в больнице. Автор ролика утверждал, что двухлетний ребёнок сутками заперт в одиночестве в палате, его кормят один раз в день и не обеспечивают должного гигиенического ухода. Руководству регионального СУ поручено доложить о ходе доследственной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи намерены установить объективную картину произошедшего. Ребёнка обеспечили предметами гигиены и игрушками.