Владимир Павленко, 9 августа 2021, 18:29 — REGNUM На фоне гуманитарных проблем, с которыми сталкивается КНДР, крайнее лицемерие и готовность к спекуляциям вокруг болезненной темы разделения корейской нации проявляют США. Отметим, что после смены власти в Белом доме его новым хозяином — Джо Байденом не продемонстрировано стремления к возобновлению диалога с Пхеньяном, который велся и потерпел крах при Дональде Трампе. Напомним, в чем соль проблемы. Обратимся для этого к официальному сайту МИД России, где эта тема подробно освещена:

Волчина
Волчина
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
«Подходить к урегулированию проблем Корейского полуострова, включая ядерную, необходимо в контексте комплексного решения всего спектра вопросов, существующих между вовлеченными сторонами, что в дальнейшем создало бы благоприятные условия непосредственно для денуклеаризации. Это невозможно без снижения общей военно-политической напряженности, отказа от наращивания военной инфраструктуры, сокращения масштабов проводимых маневров, формирования атмосферы доверия между государствами региона.
Данный подход был отражен в Совместном заявлении МИД России и Китая от 4 июля 2017 года, в котором изложено основное содержание «дорожной карты» корейского урегулирования, основанной на соответствующих российских и китайских инициативах. Она подразумевала на первом этапе добровольный мораторий КНДР на испытания ядерных устройств и межконтинентальных баллистических ракет и сокращение масштабов или приостановку американо-южнокорейских учений, на втором — заключение двусторонних соглашений между КНДР и США, КНДР и Республикой Корея об общих принципах взаимоотношений, и на третьем — старт многосторонних переговоров с целью формирования системы региональной безопасности в Северо-Восточной Азии».
Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел России Сергей Лавров
Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел России Сергей Лавров
Mid.ru

Итак, все предельно ясно. Первый этап был успешно пройден в 2018 году. КНДР, как помним, действительно заморозила ядерные и ракетные испытания, а США с Южной Кореей действительно приостановили военные учения. Сбой наступил на втором этапе: общие принципы взаимоотношений предполагали уже не односторонние добровольные действия сторон, у каждой — свои, а формирование согласованных механизмов решений, в рамках которых стороны существенно ограничивались в пользу совместных действий. КНДР должна была гарантировать полный отказ от ракетно-ядерного щита, а Вашингтон и Сеул в ответ обязаны были, во-первых, предоставить Пхеньяну твердые гарантии военной безопасности и, во-вторых, способствовать отмене санкций. Однако именно тогда США отделили денуклеаризацию от собственных гарантий Северу, принявшись спекулировать на том, что сначала Пхеньян-де избавляется от ядерного оружия и ракет, а затем формируются гарантии. Стало ясно, что, если избавится, гарантии будут «слиты». То есть что США не просто идут на заведомый обман партнеров по переговорам, но еще и вводят в заблуждение международную общественность, и в этих своих неблаговидных делах прикрываются Сеулом, который, если бы не американские препятствия, на многое бы пошел ради сохранения перспектив мирного объединения родины. На третьем этапе, до которого дело так и не дошло, двусторонние договоренности в треугольнике КНДР — США — Южная Корея предполагалось закрепить на многостороннем уровне с участием еще и Китая, России и Японии — стран-участниц шестистороннего формата, созванного в 2003 году в Пекине.

Когда на фоне тупика, в который по вине США зашла российско-китайская мирная инициатива, стало ясно, что южнокорейские партнеры Пхеньяна по переговорам лишены суверенитета и не могут ступить шага без американцев, в КНДР было принято решение о полном разрыве отношений. В середине июня прошлого года между Севером и Югом были даже прерваны линии связи, а здание соответствующего офиса в Кэсоне — взорвано. В январе на VIII съезде правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) Пхеньян по сути официально оформил курс на участие в альянсе с Россией и Китаем, предложив КНДР в качестве площадки для его формирования. Ким Чен Ына можно понять: предпринятая им попытка повторения китайского опыта политики реформ и открытости натолкнулась на западные санкции под предлогом «ядерной проблемы». Это обернулось экономическим и социальным кризисом, который усугубился пандемией. И разве не понятно, что, запуская диалог, Вашингтон просто попытался разыграть «северокорейскую карту» против Китая? Не получилось; перед каждой встречей Кима с Трампом лидер КНДР обязательно встречался и проводил консультации с китайским лидером Си Цзиньпином, и понятно, что речь шла о координации, что и в Вашингтоне прекрасно понимали: Север Кореи не один, несмотря на все попытки его изолировать, и за американским диалогом с ним внимательнейшим образом наблюдают в Пекине, а также в Москве. Поэтому суть предложения Кима на VIII съезде очень простая: союз Пхеньяна с Пекином и Москвой необходимо оформить если не де-юре, то де-факто. Не прошло и месяца после съезда, как о новом содержании уже российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которое закладывается в его пролонгацию, заговорили главы МИД Сергей Лавров и Ван И, очертив его как отсутствие «запретных тем». Вслед за провалом китайско-американской встречи в Анкоридже главы российской и китайской дипломатии тут же встретились и обсудили сложившуюся ситуацию. Точно так же, как китайская и северокорейская стороны обсуждают переговоры с Вашингтоном.

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
U.S. Department of State

В чем же упомянутое лицемерие американской стороны сейчас? В том, что США одновременно попытались и выжать максимум из опосредованного участия в 28-м Региональном форуме АСЕАН по безопасности, вклинившись в этот формат благодаря его прохождению в режиме видеосвязи. И предприняли дипломатическое наступление на корейском «фронте». Хронология событий такая. 21 июля в Токио заместители глав МИД США, Японии и Южной Кореи «обсудили общее обязательство по работе над полной денуклеаризацией Корейского полуострова, а также намерение отвечать на угрозу, которую несут ядерные и ракетные программы КНДР». Отметим: ни слова — ни об отмене санкций, ни о гарантиях безопасности. 23 июля шеф ЦРУ Уильям Бернс вдруг «на ровном месте» делает заявление о том, что «КНДР и дальше будет наращивать потенциал в ракетно-ядерной сфере». К чему? К тому, что, инициируя эти события, Запад уже знал о предстоящем 27 июля обмене посланиями лидеров Севера и Юга Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, в результате которого прерванные в прошлом году контакты вместе с линиями связи договорились восстановить. То есть восстановление тогда еще не состоялось, только разговор о нем, но американцы уже берут все под контроль, заодно вовлекая в него японцев.

Далее по факту этой договоренности Госдеп поддерживает восстановление (управляемого) межкорейского диалога, а днем позже, 28 июля, Сеул опровергает информацию, распространенную своим же, южнокорейским, агентством Yonhap, о том, что обсуждается встреча лидеров — Кима и Муна. Продолжая провокационную линию на унижение КНДР, госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за главой ЦРУ на таком же «ровном месте» вдруг делает 3 августа никем и ничем не спровоцированное заявление, что он не собирается вступать в переговоры в рамках саммита АСЕАН с северокорейским коллегой Ли Сон Гвоном, хотя Пхеньян таких переговоров не запрашивал, стало быть и опровергать-то нечего было. Однако «брякнули», сотрясли воздух — глядишь, и тема в глазах не вникающей в эти детали общественности «нарисовалась». Все на том же «ровном месте». А 4 августа в американскую столицу прибывает глава одного из департаментов южнокорейского МИД, где он с заместителем спецпредставителя США по КНДР что делают? Обсуждают «координацию усилий по решению (!) северокорейских проблем». То есть, в переводе с дипломатического языка, обмениваются мнениями о путях вмешательства во внутренние дела Пхеньяна.

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
President.go.kr

Между 28-м и 4-м числами происходит еще одно демонстративно показательное событие: американский суд постановляет конфисковать танкер, задержанный еще в марте береговой охраной Камбоджи с якобы контрабандной нефтью для КНДР. Еще раз: задержали почти полгода назад, в Северной Корее серьезный кризис, усугубленный наводнениями, двусторонние отношения упираются в санкции, без чего не двигается денуклеаризация, но американцы одной рукой требуют ядерного разоружения Пхеньяна, а другой, забирая танкер, подтверждают отказ даже от обсуждения режима санкций. Иначе говоря, северных корейцев загоняют в тупик и притом откровенно «троллят», пытаясь вывести из равновесия, спровоцировав на жесткую реакцию, и тем самым развязать себе руки. Для чего? Далее увидим. Пока же отметим, что, видя все это, ряд шагов по поддержке северокорейских властей совершает Москва через российское посольство в Пхеньяне. 3 августа развернутую в диппредставительстве выставку, посвященную 20-летию визита в Россию отца нынешнего лидера — Ким Чен Ира, посещает делегация МИД КНДР во главе с замминистра Им Чхон Илем, а на следующий день уже посол Александр Мацегора прибывает в северокорейское министерство внешнеэкономических дел, где в ходе переговоров с его руководителем Ён Чон Хо подтверждает готовность постэпидемического восстановления и активизации товарооборота между двумя странами. Еще через день, 5 августа, высокую оценку восстановлению контактов Севера с Югом дает российский МИД. Вслед за Россией символические жесты, направленные на поддержку Пхеньяна, совершает и Пекин. Выступая на форуме АСЕАН по безопасности, министр Ван И призывает Вашингтон и Сеул воздержаться от проведения учений на Корейском полуострове.

«Китай и дальше собирается поддерживать денуклеаризацию Корейского полуострова, но на сбалансированной основе и путем создания мирных механизмов для политического урегулирования проблемы», — заявляет глава МИД КНР, а тем временем США, в свою очередь, противопоставляя свою линию российской и китайской дипломатии, продолжают нагнетать напряженность.
Выставка, посвященная 20-летию визита в Россию Ким Чен Ира
Выставка, посвященная 20-летию визита в Россию Ким Чен Ира
Rusembdprk.ru

Госсекретарь Блинкен в разговоре с главой южнокорейского МИД Чон Ый Ёном в тот же день выступает с заявлением о приверженности миру на Корейском полуострове. А тем временем японская деловая газета Nikkei, вряд ли без американского влияния, помещает на своих страницах спекуляцию о продолжении активного использования северокорейской стороной ядерного объекта в Йонбене, где, по информации издания, явно полученной из ЦРУ, продолжается строительство реактора на легкой воде. Как говорится, полный абс!.. Даже если реактор на легкой воде и строят, он априори не может иметь отношения к оружейной ядерной программе, ибо не способен накапливать расщепляющиеся материалы, используемые в ядерных боезарядах, в качестве продукта протекающей в нем цепной реакции. Потому-то и возникает проблема хранения отходов, что топливо после извлечения из такого «легководного» реактора непригодно для дальнейшего использования в ядерной промышленности. Ни в мирных, ни в военных целях. Для наработки оружейного плутония-239 существуют другие конструкции, например, реакторы на быстрых нейтронах. Но нет! Главное для японских журнашлюшек, извините за сленг, но другой эпитет как-то не подбирается, — прокукарекать по американскому заказу, создав Пхеньяну негативный информационный фон в расчете на неосведомленность общественности. А там хоть не рассветай!

Словом, как ни крути, а выиграть у Пекина и Москвы этот спринтерский обмен шагами на корейском направлении США оказались не в состоянии, явно проиграв эту информационную баталию. И что сделали? То, что и собирались в случае информационной победы. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», — писал классик. Так и здесь: не убедив общественность в мифических «прегрешениях» КНДР, Вашингтон на эту общественность попросту наплевал. И невзирая на представленную ему российской и китайской, а также северокорейской сторонами аргументацию, несмотря на добрую волю КНДР, возобновившую контакты с Югом, а также не считаясь с интеграционными настроениями самого Юга, США таки объявили о проведении с 16 по 26 августа летних учений, вопреки всем протестам КНДР. Одновременно заявлено о предстоящем в сентябре визите главы МИД Юга в США, видимо, для подведения итогов и верстки новых планов нажима на КНДР по части ее денуклеаризации. Притом, повторим это еще раз, ибо это не просто важно, а принципиально, отмена учений и санкций — это по условиям нормализации на полуострове — одновременный, параллельный процесс, в котором нет и не может быть никаких попыток принудить кого-нибудь действовать не только в одностороннем порядке, но и просто с опережением. Или, иначе, в США делают вид, будто не понимают, что, заявляя о проведении учений, они собственными руками перечеркивают все обязательства Пхеньяна по денуклеаризации, которой при условии проведения Пентагоном учений быть не может, так как отсутствие учений — первейшая гарантия безопасности, без которой никаких гарантий не существует вообще.

Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен
U.S. Department of State

Иначе говоря, США сами, своими руками срывают все возможные договоренности, сознательно — а как иначе? — загоняя ситуацию в тупик. И все для того, чтобы придумать повод увильнуть от выполнения своих собственных обязательств, свалив ответственность за это в глазах общественного мнения на ту самую сторону, которую сами же и обманывают. А еще оправдать якобы «обусловленную этим тупиком» новую эскалацию. Верх наглого и неприкрытого цинизма! И со стороной, которая подобный цинизм исповедует, похоже, бесполезны любые переговоры. И просто разговоры, не говоря уж о подписании совместных документов, заведомо обреченных на невыполнение, ибо именно так запрограммировано в вашингтонских мозгах. Эти мозги изначально рассматривают любой подписанный ими же документ как туалетную бумагу, которую они готовы спустить в унитаз, как только посчитают, что это в их интересах.

Непонятно только одно. До какой низости нужно опуститься компрадорам внутри нашей собственной страны, чтобы с задумчиво-умным прикидом обсуждать в Сети и в блогах «недоговороспособность авторитарных коммунистических режимов» и упрекать российские власти в том, что они им «потворствуют», вставая в оппозицию западным «светочам демократии» и ее носителям! Точнее, разносчикам.