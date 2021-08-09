Москва, 9 августа, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Потолок государственного долга США, о котором американских законодателей просит Минфин США, точно будет поднят. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

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«Власти США никогда не допустят дефолта по государственным бумагам, — сказал он. — Америка — это крупнейший в мире потребитель товаров и услуг, и никому не нужно, чтобы Америка «поумерила аппетиты» и стала меньше потреблять. Станет «меньше есть» Америка — станет «меньше есть» и весь остальной мир. Вспомним, что произошло с мировой экономикой, когда Америка стала всего лишь меньше строить из-за ипотечного кризиса. Также никому не нужно, чтобы американским ценным бумагам стали меньше доверять — в них вложены средства всего мира, и весь мир не захочет, чтобы этот актив хоть как-то обесценился».

Поэтому, как полагает Пальченко, потолок точно будет поднят.

«Другое дело, что республиканцы однозначно поторгуют своим согласием это сделать. Увеличение потолка госдолга — это внутриполитический актив, и Республиканская партия просто так дарить его не будет», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, США уже на протяжении нескольких десятилетий живут в долг, из года в год повышая планку наращивания долга государственным аппаратом страны.