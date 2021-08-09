Нижний Новгород, 9 августа, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Бизнес по оказанию интим-услуг в центре Нижнего Новгорода проработал около года. Среди его инвесторов и организаторов оказался начальник отделения УМВД по Нижнему Новгороду Сергей Антилофьев. Его приговорили к условному сроку и уволили из правоохранительных органов. Об этом 9 августа сообщил телеграм-канал «Опер пишет…».

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

По данным авторов канала Нижегородский районный суд приговорил троих мужчин к условным срокам — от 2,5 до 3,5 лет. Две женщины получили штрафы 150 и 180 тысяч рублей.

«25 ноября 2016 года под видом стриптиз-клуба на площади Маркина организовали салон для занятия проституцией. 7 ноября 2017 его деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Между всеми участниками организованной группы были распределены обязанности и роли», — пишут авторы канала.

По данным следствия бывший полицейский «разрабатывал, и применял меры конспирации и сокрытия истинных целей работы клуба, информировал подельников о предстоящих проверках сотрудниками правоохранительных органов и инструктировал о поведении при таких проверках». По некоторой информации Антилофьев вложил личные деньги в деятельность клуба.