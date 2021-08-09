Москва, 9 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Ситуация с арендой жилья в РФ стабилизируется с октября 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Квартира

«К концу августа спрос на аренду квартир немного оживится — это связано с классическим сезонным всплеском, когда заканчиваются отпуска, каникулы и в города возвращаются студенты, служащие и т. д. Но существенного роста стоимости аренды не предвидится, — сказала Школьная. — С октября ситуация с арендой жилья стабилизируется, а в самом конце года в крупных городах, в городах с историческими достопримечательностями или с интересными туристическими предложениями произойдет всплеск интереса к краткосрочной аренде жилья как альтернативе гостиницам на время новогодних праздников, и здесь стоимость аренды будет завышена».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Школьная рассказала, что ждет российских арендодателей в оставшийся период 2021 года.