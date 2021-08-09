Воронеж, 9 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту нарушения прав маленького ребёнка, который попал в реанимацию воронежской больницы, возбуждено следственными органами, об этом сообщили 9 августа в пресс-службе Следственного комитета.

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«Следственными органами СК России по Воронежской области возбуждено уголовное по факту нарушения прав малолетней девочки, состояние которой после госпитализации стало ухудшаться, и она в тяжелом состоянии была переведена в реанимационное отделение», — сообщили в пресс-службе.

Информацию по делу заслушал председатель СКР Александр Бастрыкин, он дал поручение поставить ход и результаты уголовных дел и доследственных проверок на контроль в центральном аппарате ведомства.

Девочка в возрасте один год и четыре месяца была госпитализирована в областную детскую больницу №2 7 августа. Родственники ребенка сообщили журналистам, что, несмотря на ухудшение состояния, к маленькой пациентке долго не подходил врач, в итоге ребенок оказался в реанимации.

В прокуратуре региона также сообщили о начале проверки с привлечение специалистов регионального департамента здравоохранения и Росздравнадзора. По данным надзорного ведомства, состояние девочки оценивается врачами как тяжелое.