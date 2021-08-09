Москва, 9 августа, 2021, 17:23 — ИА Регнум. США уже на протяжении нескольких десятилетий живут в долг, из года в год повышая планку наращивания долга государственным аппаратом страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала новость о том, что министр финансов РФ Джанет Йеллен призвала американских законодателей вновь поднять потолок государственного долга.

Скриншот страницы i.ytimg.com Счетчик госдолга США

«Очередное повышение так называемого лимита госдолга будет принято, несмотря ни на что: точка невозврата была пройдена давно, а возможность снижения расходов и другие варианты отдачи госдолга являются больше игрой на мировую публику, чем реальное намерение, — сказала Новикова. — Более того, американская экономика продолжает работать таким образом, чтобы получить максимум с развивающихся рынков в рамках международного разделения труда и высокой зависимости от них развитых стран ЕС и других стран-партнёров. Таким образом, по сути никто и не может предъявить каких-либо требований к США по выплате госдолга без отрицательных последствий для своей национальной экономики: хитрый план, участником которого является и Россия».

Как полагает Новикова, до тех пор пока не найдётся страна, желающая переменить эту ситуацию, США будут продолжать жить за счёт ресурсов других стран, одновременно повышая свой госдолг, который они не собираются отдавать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, минфин США в настоящее время использует то, что называет «чрезвычайными мерами», чтобы помешать США объявить дефолт по своему долгу.