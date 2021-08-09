Челябинск, 9 августа, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Челябинской области завели уголовное дело против капитана катамарана, в котором три человека ранее получили ожоги. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Zkot Озеро Тургояк

51-летнего гражданина подозревают в оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности жизни и здоровья потребителей. Мужчина организовал перевозки людей по озеру Тургояк. Инцидент произошёл 6 августа. Пострадали ребёнок и две женщины.

По данным следствия, катамаран не был зарегистрирован в инспекции по маломерным судам и не имел регистрационного бортового номера. Эксплуатировать его можно было только в некоммерческих целях. Тем не менее владелец организовал прогулку, разместив внутри семерых пассажиров. Во время такой прогулки аккумулятор по правому борту вышел из строя.