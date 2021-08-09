Нижний Новгород, 9 августа, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде по вине молодых людей, танцевавших лезгинку на проезжей части, на 40 минут оказалась заблокирована улица Рождественская, передают нижегородские СМИ сегодня, 6 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Сигналящих и возмущающихся нижегородцев, вынужденных длительное время стоять в огромной пробке из-за стихийных танцоров, молодые люди демонстративно игнорировали.

Возмущающиеся в соцсетях очевидцы произошедшего инцидента отмечают, что полиция на нарушение общественного порядка не отреагировала, хотя танцы на дороге привели к длительной блокировке проезда в центре столицы Приволжья.