Москва, 9 августа, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Текущий 2021 год для российских арендодателей жилья будет спокойнее, нежели прошлый — 2020 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Domofond.ru Однокомнатная квартира в аренду в Калуге

«Для арендодателей этот год будет спокойнее, чем 2020-й, — сказала Школьная. — Весь этот год бизнес пытается восстановиться и частично вернуться в офлайн-режим, в связи с чем рабочая сила возвращается в города и повышает спрос на аренду жилья. Для арендодателя этот год должен стать «лакмусовой бумагой», где он должен учесть все реалии пандемийной действительности и переформатировать свою недвижимость под работу в режиме он‑ и офлайн, чтобы его недвижимость оставалась востребована на рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России сдача жилья в аренду остается более доходной операцией, нежели хранение денег в банке.