Минск, , 17:18 — REGNUM Выступая 9 августа на пропагандистском шоу «Большой разговор с президентом», Александр Лукашенко рассказал о скандальном уголовном «деле вагнеровцев» — спецоперации, осуществлённой летом 2020 года в Белоруссии в отношении группы российских граждан, которые якобы хотели осуществить госперереворот в Белоруссии. Именно такую версию продвигал официальный Минск летом 2020 года накануне финала президентской кампании.

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Рассказывая о подноготной уголовного «дела вагнеровцев» (о прекращении которого официально объявлено не было), Лукашенко сообщил, как вообще группа граждан России спортивного телосложения оказалась в поле зрения белорусских спецслужб: «Они случайно нарвались на парня, который поставил нас в известность».

«К вечеру разместились в одной гостинице. Наблюдаем. Ночью разместились в другой гостинице, пошли эти непонятные движения. Это уже серьёзно. Контролируем», — рассказал Лукашенко о прелюдии захвата группы иностранцев, которых белорусские пропагандисты вскоре объявили боевым авангардом подготовленного госпереворота в другой части Союзного государства. Вскоре представителями официального Минска было официально заявлено, что задержанные граждане России принадлежат к ЧВК «Вагнер».

«По всем признакам это люди, связанные со спецслужбами, они вели себя внаглую», — охарактеризовал «вагнеровцев» Лукашенко.

По его словам, тогда КГБ его предупредило: «Если рассредоточатся — быть беде». Поэтому Лукашенко санкционировал захват более трёх десятков «вагнеровцев», их «вывезли, изолировали». Об избиении безоружных российских граждан Лукашенко умолчал.

После захвата российских граждан, продолжил он, «украинцы начали требовать — выдать нам», а Москва настаивала на возвращении ей своих граждан.

«Мне это горе зачем на голову?», — задался вопросом Лукашенко.

«Я опять оказался как идиот», — признался он.

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После этого он вызвал своего старшего сына Виктора Лукашенко — на то время помощника президента по нацбезопасности и куратора силового блока. Он «накормил их, напоил».

«Они извинились, они поклялись. Все следственные действия провели», — добавил Лукашенко, характеризуя поведение «вагнеровцев» в тех обстоятельствах .

Виктор Лукашенко после этого вывез узников к российской границе, а «по дороге они расшифровались откровенно, взяли телефон, позвонили».

Под Смоленском «вагнеровцев» кто-то встретил. Виктор Лукашенко «их там построил», и «некоторые заплакали».

«Если вы иное увидите — это враньё», — заявил Александр Лукашенко.

Он также отметил: если среди российских «вагнеровцев» были граждане Украины, то украинские власти и, в частности, Владимир Зеленский бросили своих сограждан в беде.