Вашингтон, , 17:17 — REGNUM Три российских организации — Asia-Invest, Charter Green Light Moscow и НПП «Пульсар» — подпали под санкции США в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, сообщает 9 августа Госдеп.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Также санкции распространяются на все филиалы, подразделения и подконтрольные структуры этих компаний и на всех их правопреемников. Документально это будет закреплено в США завтра, 10 августа, добавили в ведомстве.

Госдеп добавил, что эти организации в США подпали под санкции, которые вводятся из-за распространения оружия в Сирии, Иране и Северной Корее. Теперь с вышеперечисленными организациями американским структурам запрещено вести какие-либо дела.

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