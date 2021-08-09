Тюмень, 9 августа, 2021, 17:14 — ИА Регнум. За информацию о пропавшей в Тюмени девочки Министерство внутренних дел России объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пресс-служба МВД России Запись Насти Муравьёвой с камер наблюдения утром 30 июня 2021 года

Напомним, девятилетняя Настя пропала более месяца тому назад. Девочку искали полицейские, спасатели, волонтёры и даже военные. Розыскной штаб был закрыт в середине июля, но волонтёры до сих пор не теряют надежду найти ребёнка. Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил вознаграждение в полмиллиона рублей за сведения о местонахождении Насти.

Глава СКР Александр Бастрыкин 3 августа поручил тщательно проработать все версии исчезновения Насти и обеспечить дальнейшие её поиски.