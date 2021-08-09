Волгоград, 9 августа, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Игрушки и предметы гигиены привезли двухлетнему пациенту одной из инфекционных больниц Волгограда 9 августа следователи регионального СУ СК. Ребёнок получает должный уход, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Игрушки

Сотрудники СК обсудили с медперсоналом больницы состояние здоровья мальчика, госпитализированного по решению органов системы профилактики 30 июля 2021 года. Ребёнку передали игрушки, кроме того, его обеспечили средствами индивидуального ухода, в том числе подгузниками.

«Мальчик продолжает находиться в индивидуальной изолированной палате, за ним организован уход. Ребёнок получает питание. Вместе с малолетним пребывает его мать, в отношении которой будет решаться вопрос о необходимости лишения её родительских прав», — уточнили в СК.

Напомним, видеоролик с запертым в одиночестве двухлетним ребёнком в палате больницы появился в Сети вечером 7 августа. Утверждалось, что мальчика практически не кормят и не моют. Следователи осмотрели больницу, опросили медперсонал и родителей других маленьких пациентов.