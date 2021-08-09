Миссиссога, Канада, 9 августа, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В результате стрельбы на вечеринке в Миссиссоге, Канада, пострадали три человека, сообщает 9 августа Canadian Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школе

Полиция не обнаружила пострадавших, когда прибыла на место происшествия по вызову. Позднее один из очевидцев стрельбы рассказал, что двое человек с огнестрельными ранениями самостоятельно добрались до больницы.

«Нам известно, что в доме в этом районе была вечеринка, на которую пришло порядка 100 человек», — сообщили в полиции и добавил, что на данный момент две женщины находятся в больнице. Еще один мужчина был отправлен в травматологический центр. Здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Информация о злоумышленниках пока не поступала. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб, пятеро пострадали в результате стрельбы, устроенной неизвестными в канадской провинции Онтарио.