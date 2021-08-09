Краснодар, 9 августа, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Писатель Виктор Лихоносов будет похоронен на Таманском полуострове, об этом 9 августа сообщил в телеграм-канале мэр Краснодара Евгений Первышов. Похоронить себя здесь завещал сам Виктор Лихоносов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Виктор Лихоносов

«Краснодарцы всегда будут помнить своего летописца. Выступил с предложением к депутатам городской Думы назвать его именем одну из улиц нашего города. Также предлагаю присвоить имя Лихоносова Дому культуры Центрального округа, расположенному в историческом здании в центре Краснодара — на улице Красноармейской, 30», — написал Первышов.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти Виктора Лихоносова стало известно 9 августа. Писателю было 85 лет. По данным местных СМИ, ранее он был госпитализирован с коронавирусом. Также появилась информация о смерти супруги писателя.