Москва, 9 августа, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Верховный суд РФ рассмотрел иск КПРФ к ЦИК о незаконности исключения Павла Грудинина из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва и признал решение ЦИК законным, передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

Vsrf.ru Верховный суд

Суд принял решение отказать в удовлетворении жалобы Грудинина. Определен срок обжалования судебного решения — пять дней.

«Верховный суд РФ рассмотрел административное исковое заявление на решение Центральной избирательной комиссии РФ… Решил: в удовлетворении заявления об оспаривании — отказать», — огласила решение судья.

Центризбирком 24 июля снял Грудинина с выборов из-за обращения Генпрокуратуры, в котором указывалось, что бывший кандидат является собственником 1/3 акций белизской компании Bontro LTD. Компания-организатор регистраций в Белизе официально подтвердила: все это время Грудинин оставался действующим бенефициаром Bontro.

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Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявляла, что запрет на регистрацию Грудинина фактически наложила Генпрокуратура, которая обладает сведениями о заграничных счетах кандидата.

Согласно объяснениям представителей ЦИК, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась с заявлением о том, что предприниматель скрыл данные о наличии офшорной компании и является владельцем компании Bontro в Белизе. Сам Грудинин это опровергает.

КПРФ в своем иске, поданном в Верховный суд 30 июля, отмечает, что прокуратура получила сведения от компании «Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед», которая не являлась реестродержателем Bontro Ltd. Истцы также обращают внимание, что ЦИК проигнорировал письмо от ФНС, в котором говорилось об отсутствии у Грудинина по состоянию на 22 июля открытых счетов в иностранных банках, хотя бездокументарные акции не существуют без размещения на счете.

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Верховный суд 3 августа перенес на 9 августа рассмотрение жалобы бизнесмена Грудинина на решение Центризбиркома о его исключении из предвыборного списка КПРФ из-за доли в белизском офшоре, чтобы дать участникам процесса ознакомиться с новыми документами. Среди них — представленное ЦИКом решение Верховного суда Белиза о восстановлении деятельности Bontro в 2020 году.

В своем заключении представитель Генпрокуратуры отметила, что ЦИК установил нарушение Грудининым избирательного законодательства и законно отстранил его от участия в выборах.

«Благодаря надзорному ведомству было выявлено, что на момент выдвижения на выборы Грудинину принадлежало более 16 тыс. акций офшорной компании», — отметила прокурор в ходе процесса.

Грудинин шел в предвыборном списке КПРФ под номером три — после лидера КПРФ Геннадия Зюганова и летчика-космонавта Светланы Савицкой.

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Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в случае неудовлетворительного решения КПРФ намерена подать апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).