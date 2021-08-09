Москва, 9 августа, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин потребовал в срок до 1 сентября текущего года осуществить оказание помощи жителям регионов РФ, пострадавшим от природных пожаров, в том числе выплатить пособия и компенсации, произвести ремонт жилья или обеспечить людей новым жильем, сообщает 9 августа пресс-служба Кремля.

61.mchs.gov.ru Лесной пожар

Соответствующие поручения главы государства опубликованы на официальном сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и Челябинской области принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт поврежденного жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья. Срок — 1 сентября 2021 года», — указано в сообщении пресс-службы.

Ответственными за выполнение этого поручения президента назначены председатель правительства России Михаил Мишустин, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также глава Якутии Айсен Николаев.