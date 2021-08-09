Красногорск, 9 августа, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Свыше 115 тыс. первоклассников пойдут в подмосковные школы 1 сентября. Такие цифры привели в министерстве образования Московской области.

ИА REGNUM Школа

Всего же в 2021 году в школах регионах будут учиться 985 тыс. детей. Прирост по сравнению с 2020 годом составит 43 тыс. учеников.

«Ежегодно мы фиксируем рост учащихся — это большая ответственность и нагрузка на образовательные учреждения. Поэтому вопрос открытия новых школ у нас на особом контроле. К 1 сентября откроем 18 объектов. Все образовательные учреждения региона сейчас проходят проверку на безопасность», — сказала зампред превительства — министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина.