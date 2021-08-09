Хургада, Египет, 9 августа, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Первый с конца 2015 года российский авиарейс в Хургаду (Египет) успешно осуществился 9 августа, сообщила компания TUI Россия.

Karelj Аэропорт Хургады

На египетский курорт прибыли три сотни человек рейсом из Москвы — среди них как жители российской столицы, так и других регионов РФ. Завтра, 10 августа, лайнер компании Egypt Air вылетит из Москвы в Шарм-эль-Шейх.

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Напомним, авиасообщение России с курортами Египта возобновилось спустя почти шесть лет с момента их приостановки в связи с терактом в ноябре 2015 года в районе Синая.

Egypt Air теперь по понедельниками, вторникам, четвергам и субботам будет доставлять туристов в Хургаду, а по средам, пятницам и воскресеньям — в Шарм-эль-Шейх.