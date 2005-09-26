Кострома, 9 августа, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Костромская государственная сельскохозяйственная академия (КГСХА) внедрила автоматическую систему распознавания лиц. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства России.

Mcx.gov.ru Система распознавания лиц

Все сотрудники и студенты академии прошли цифровую регистрацию в системе. Теперь попасть на территорию образовательного учреждения можно только через систему контроля. Цифровой сервис считывает уникальные характеристики лиц, сравнивает с базой данных и принимает решение о допуске человека в здание.

«Цифровой сервис позволяет распознать человека даже в очках и маске. Кроме идентификации в систему заложен бесконтактный замер температуры и голосовое приветствие входящего. Благодаря современным алгоритмам СКУД все процессы занимают меньше секунды, не замедляют пропускную способность турникета, а также обеспечивают удобный, быстрый и бесконтактный проход», — говорится в сообщении.

По периметру учреждения установили забор, калитки с домофонами и ворота, открыть которые преподаватели и ученики смогут с помощью специальных карт. Въезд на территорию кампуса контролируют камеры, определяющие номера машин.