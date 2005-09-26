Костромской вуз оснастили системой распознавания лиц
Кострома, 9 августа, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Костромская государственная сельскохозяйственная академия (КГСХА) внедрила автоматическую систему распознавания лиц. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства России.
Все сотрудники и студенты академии прошли цифровую регистрацию в системе. Теперь попасть на территорию образовательного учреждения можно только через систему контроля. Цифровой сервис считывает уникальные характеристики лиц, сравнивает с базой данных и принимает решение о допуске человека в здание.
По периметру учреждения установили забор, калитки с домофонами и ворота, открыть которые преподаватели и ученики смогут с помощью специальных карт. Въезд на территорию кампуса контролируют камеры, определяющие номера машин.
Справка: КГСХА — первый вуз, внедривший подобную систему в Костромской области. В академии обучаются порядка 4 тысяч студентов и работают 400 педагогов.