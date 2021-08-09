Кондрово, Калужская область, 9 августа, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В Калужской области у 135 работников обществе с ограниченной ответственностью «Гигиена-Сервис Мед» образовалась задолженность по заработной плате в размере более 21 млн рублей, сообщили 9 августа корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Долг

Ранее арбитражный суд области признал предприятие банкротом, открыв конкурсное производство. С целью восстановления нарушенных прав граждан прокуратурой в мировой суд Дзержинского района направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании с ООО «Гигиена-Сервис Мед» в пользу бывших работников начисленной, но не выплаченной заработной платы, которые рассмотрены и удовлетворены.

Одновременно в адрес ассоциации антикризисных управляющих внесено представление, которое находится на рассмотрении. В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность сотрудников предприятия-банкрота погашена в полном объеме.