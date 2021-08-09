Тверь, , 16:56 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя получил удостоверение зарегистрированного кандидата от партии «Единая Россия» на выборы высшего должностного лица региона, удостоверение было выдано 9 августа в областной избирательной комиссии. Также удостоверения вручены советнику президента РФ Владимиру Васильеву и директору Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлии Сарановой, ставшим кандидатами от «Единой России» на выборах депутатов Государственной думы, соответственно, по 180-му и 179-му одномандатным избирательным округам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Сегодня же Игорь Руденя, а также Владимир Васильев и Юлия Саранова были приглашены на открытие регионального Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Штаб должен стать главным центром притяжения для всех общественных сил, готовых принять участие в формировании новой стратегии развития Тверской области до 2026 года.

Игорь Руденя, Владимир Васильев и Юлия Саранова Пресс-служба правительства Тверской области

«Необходимо очень внимательно относиться ко всем наказам граждан, к тому, что жители региона хотели бы улучшить и изменить. Данная общественная приемная — возможность более активно, более качественно работать с гражданами. Сегодня на первый план выходит задача по укреплению медицины, в том числе на основании обращений людей. За предыдущие пять лет была проделана большая работа. Сегодня реализуются планы по строительству новых поликлиник, больниц, объектов здравоохранения», — сказал Игорь Руденя.

Владимир Васильев отметил, что от жителей Тверской области поступает много инициатив в народную программу, поддержанную партией. Юлия Саранова пояснила, что штаб открыт и для сотрудничества с общественными организациями региона.

«Это площадка, где на регулярной основе должны проходить встречи с представителями общественных организаций, отвечающих за развитие таких важных для нашего города и региона направлений, как работа с детьми, помощь старшим людям, экология. Активисты некоммерческих организаций — это эксперты, которые помогут сформировать актуальную повестку по направлениям, связанным с социальной сферой», — отметила Юлия Саранова.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва, губернатора Тверской области и депутатов регионального Законодательного Собрания состоятся 17−19 сентября 2021 года. Помимо «Единой России» списки кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва по Тверской области выдвинули еще 14 партий: «Партия Роста»; «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; «Зеленая Альтернатива»; «Зелёные»; «Родина»; «Российская партия свободы и справедливости»; «Гражданская Платформа»; «Коммунистическая партия Российской Федерации»; «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; «Коммунисты России»; «Российский Общенародный Союз»; «Либерально-демократическая партия России»; «Новые люди»; «Яблоко».

На пост глав региона облизбирком зарегистрировал всего пять кандидатов: помимо Игоря Рудени, на пост губернатора претендуют Людмила Воробьёва (КПРФ), Олег Горлов, (ЛДПР), Илья Клейменов («Коммунистическая партия «Коммунисты России») и Дмитрий Игнатьков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду!»).