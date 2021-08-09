Вашингтон, 9 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Бывший сотрудник компании Saban Джейсон Бишофф рассказал, какой могла бы стать отменённая крупнобюджетная игра по франшизе Power Rangers. Об этом 9 августа сообщает «Игромания».

Игра Power Rangers: Battle for the Grid

https://twitter.com/shadowpiper/status/1423784086930300928

По словам Бишоффа, игра носила рабочее название Project Nomad («Проект Кочевник») — планировалась, что она станет кооперативным экшеном в открытом мире. Разработчики проекта вдохновлялись серией игр Batman: Arkham от студии Rocksteady, а, в частности, планировали почти полностью скопировать её боевую систему.

В конечном итоге разработка Project Nomad так и не началась из-за нехватки финансирования. У Saban не было собственных средств на создание игры, а переговоры со сторонними издателями так и не увенчались успехом по причине «серьёзных изменений в индустрии».