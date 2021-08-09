Ярославль, 9 августа, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В Ярославской области в историко-культурном комплексе «Вятское» открылась выставка старообрядческих книг и икон «Сокровище вечное». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экскурсовод рассказывает о древних книгах

Организаторами выставки, посвященной святыням русского старообрядчества, выступили ИКК «Вятское», Государственный исторический музей и Костромская старообрядческая община.

«В экспозиции представлены старообрядческие рукописные и печатные книги конца XVI-начала XX в. из фонда Костромской старообрядческой общины, из личной библиотеки Вадима Сергеевича Якунина. А также иконы XVIII—XIX вв. из Государственного исторического музея в рамках сотрудничества ИКК «Вятское» с ГИМ. Выставка «Сокровище вечное на Вятской земле явление закономерное. Архивные документы свидетельствуют: молитвенные старообрядческие дома здесь существовали с момента раскола. Неоднократно они закрывались и вновь тайно открывались», — рассказала заместитель директора ИКК «Вятское» Нина Мальцева.

В церемонии открытия выставки принял участие глава Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Московский и всея Руси Корнилий, который поблагодарил основателя ИКК «Вятское» Олега Жарова.

«Олег Алексеевич Жаров вдохновитель и организатор этой выставки да и возрождения всего села Вятское. Рад оказаться именно здесь, на земле, которая намолена нашими благочестивыми предками. Эта выставка знаменательна тем, что русскому народу нужно знать свою историю, чему и помогает данная экспозиция», — заявил митрополит Корнилий.

Иконы из Государственного исторического музея

На выставке можно увидеть 30 редких экземпляров книг, среди которых самая древняя — «Триодь постная» (1589 г.), а также рукописи с цветными узорами «Палата рукописная». Государственный исторический музей представил на выставке коллекцию старообрядческих икон XVIII—XIX веков, среди которых икона Богоматери «Утоли Моя Печали» с Ангелом-хранителем и Преподобной на полях (конец XVIII в.) и «Успение Богородицы» (1793 г.), созданные, предположительно, в Ярославской губернии.

«Мы представили очень интересную уникальную коллекцию старообрядческой живописи 18−19 века. Причем показали все. Здесь приволжская школа Романово-Борисоглебска, здесь прекрасный образец иконы, которая попала в наш музей еще в 1893 году. Очень внимательно слежу за развитием ИКК «Вятское». В течение многих лет вхожу в жюри «Интермузея». Здесь очень интересные программы, которые возвращают людей к памяти, к своей истории», — сказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Олег Жаров и Алексей Левыкин (справа)

На открытии выступил Московский старообрядческий хор. Для зрителей экспозиция выставки «Сокровище вечное» доступна в ИКК «Вятское» с 9 августа. Посетителей ждет также мастер-класс по реставрации книг и рассказ об истории русского старообрядчества.