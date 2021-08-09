Москва, 9 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Зона свободного хождения биткоина будет сокращаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Криптовалюта

«У криптовалют нет будущего, — сказал Зубец. — Что такое цифровой рубль, когда он появится? Это рубль, который окрашен и движение которого можно отследить. То есть это на самом деле не инвестиционный инструмент, а расчетный. Это же касается цифрового юаня и так далее. Если же говорить о биткоинах, то есть всего одна страна мира в мире, которая официально принимает биткоин. Зона свободного хождения биткоина будет сокращаться. Потому что государства не заинтересованы в наличии анонимных денег. Поэтому инвестировать в битокины — это значит рисковать потерять деньги».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что жителям РФ ни в коем случае не стоит использовать криптовалюты как средство для сбережения.