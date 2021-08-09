Москва, 9 августа, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В настоящее время акции и облигации российских компаний — это оптимальный инструмент для инвестирования сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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«Если речь о длинном накоплении на старость, то это предполагает длинные надежные инструменты типа золота и недвижимости. Если мы говорим о накоплении на короткий срок, то это короткие депозиты. А если речь об инвестициях, рассчитанных на то, чтобы что-то заработать, то это инвестиции на фондовом рынке. Но для этого надо иметь соответствующие знания, — сказал Зубец. — Сейчас финансовый фондовый рынок (акции и облигации российских компаний) с учетом всеобщей инфляции, и мировой, и внутрироссийской, и перспективами дальнейшего роста экономики — это оптимальный инструмент для инвестирования. Но здесь надо сразу уточнить, что для того, чтобы не попасться на уловки мошенников и не потерять все свои деньги, нужна реальная финансовая грамотность. Которой надо учиться. И уже научившись, выходить на фондовый рынок, понимая, что там происходит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российское население пока явно не готово к активному инвестированию на фондовом рынке.