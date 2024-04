Лондон, 9 августа, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Британский электронный музыкант Four Tet требует возмещения убытков от лейбла Domino за тариф, применяемый к скачиваниям и потоковым доходам от его музыки, впервые выпущенной в нулевых годах. Об этом информирует портал NME.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Киран Хебден, выступающий под псевдонимом Four Tet, утверждает, что лейбл нарушает условия контракта и настаивает на том, что «разумная» ставка должна быть в размере 50%. На данный момент артист получает 18% от продаж своей музыки.

В ходе судебного расследования Хебден и его адвокаты утверждали, что «разумная ставка для артиста во все существенные времена составляла не менее 50 процентов». В самом контракте, подписанном в феврале 2001 года задолго до распространения стриминговых сервисов и первого iPod, говорилось, что продажи записей облагаются ставкой в размере 18 процентов. Four Tet требует возмещения ущерба в размере до 70 000 фунтов стерлингов плюс расходы по иску о выплате ставки за загрузки со стриминговых сервисов, а также ожидает судебного решения по установлению 50-процентной ставки для музыкальных сервисов.

Four Tet выпустил четыре студийных альбома на лейбле Domino в период с 2001 по 2010 год: «Pause» (2001), «Rounds» (2003), «Everything Ecstatic» (2005) и «There Is Love In You» (2010).